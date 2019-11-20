Пензенцы скоро смогут оценить благоустроенную площадь Спасского собора

В Пензе в течение месяца должны завершить строительные работы на улице Московской возле Спасского кафедрального собора. Там начали благоустройство летом - это второй этап реконструкции, которая длится уже больше года. На то, чтобы превратить территорию возле храма в одну из главных достопримечательностей города, было выделено более 200 миллионов рублей.

Рабочие прокладывают новую дорогу к храму с помощью молотков, лопат и спецтехники. Уже совсем скоро пензенцы смогут оценить полностью благоустроенную площадь Спасского кафедрального собора. Сейчас специалисты «Автодороги» завершают последний этап работ - со стороны улицы Московской.

«Ведется подготовка основания под будущее мощение. Будут смонтированы малые архитектурные формы - лавочки, наружное освещение - опоры», - рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Пензы Артур Абдусаламов.

Работы по благоустройству территории возле храма начались в сентябре 2018-го. Больше года Соборная площадь была закрыта от пензенцев высоким забором. По поручению губернатора Ивана Белозерцева месяц назад его убрали, чтобы жители и гости города смогли увидеть, как преобразилось это место. Для некоторых площадь уже стала любимой зоной отдыха, теперь там всегда можно встретить гуляющих людей: для них установлены лавочки, а для семей с детьми открыта современная площадка.

«Площадь очень красивая, нам нравится, ходим сюда с дочкой играть, а то мало мест, где можно погулять с ребенком, а здесь замечательно», - сказала жительница Пензы Оксана Шумкина.

Площадь вымощена гранитной брусчаткой. Ее производили в Челябинске сразу три компании. Подрядчик гарантирует качество: тротуар выдержит даже тяжелую технику.

«Мы производили очистку брусчатки с помощью больших машин, и, как показало время, весной нигде покрытие не прошло, нет никаких просадок. То есть, в принципе, площадь можно эксплуатировать не только в качестве пешеходной зоны», - рассказал заместитель главного инженера ООО «Стройдор» Михаил Глаголев.

Учитывая, что храм находится на склоне, также построили новую ливневую канализацию. Кроме того, подрядчик реконструировал памятник борцам революции, полностью заменив подпорную стенку. Для автовладельцев предусмотрели просторную парковку - более чем на 40 машиномест. По всей территории установили световые опоры: они практически такие же, как на площади Ленина.

На фонарных столбах, изготовленных в старинном стиле, установлены современные камеры видеонаблюдения. Они размещены по всей площади. Всего - около 40 штук.

Благоустройство территории со стороны улицы Московской завершат до конца года. Строительство Спасского кафедрального собора планируют окончить в 2020-м. Напомним, что на освещение храма должен приехать Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.