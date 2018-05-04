На территории Пензенской области за 5 дней произошло 22 пожара

У пензенских пожарных выдались «горячие» выходные. В период с 29 апреля по 4 мая на территории области произошло 22 пожара. В праздники зарегистрировано 85 загораний сухой травы. Минувшие сутки оказались особенно напряженными: спасателям пришлось бороться почти с полусотней возгораний.

Хозяевам многих участков не повезло. Их дома не выдержали напора огненной стихии. Не успев отойти от паводка, в селах готовятся к новой стихии. Пожароопасная ситуация складывается сразу в нескольких районах региона.

«Наиболее сложная обстановка складывается в Мокшанском, Пензенском и Бессоновском районах. В Иссинском вчера отстояли две деревни», - рассказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Особую опасность сейчас представляют локальные возгорания сухой травы. 2 мая в Мокшанском районе огонь прошел 300 гектаров по сухой стерне. Отстоять небольшие села на пути огненной стихии, как говорят пожарные, удалось чудом.

Основной причиной возгораний специалисты называют человеческий фактор. Брошенный окурок, непотушенный костер, сжигание сухой травы на дачных участках, зачастую приводят к сплошному палу.

«Для физических лиц предусмотрен штраф - от двух до трех тысяч рублей, должностных - от 10 до 15, юридических - от 150 до 200. В случае введения особого противопожарного режимасумма увеличивается в два раза», - добавил Сергей Козлов.

С пожарно-спасательными подразделениями на местах очагов работают добровольцы, в регионе их - более 7500. Вместе им удается быстрее стабилизировать ситуацию, остановив распространение огня. Чтобы избежать ухудшения обстановки, в муниципальных образованиях проводят профилактические акции. Они включают инструктажи и ежедневные проверки.