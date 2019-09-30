На теннисный турнир в Пензу съехалось рекордное количество спортсменов

В Пензе собрались сильнейшие юниоры страны. В городе стартовал всероссийский теннисный турнир (0+), посвященный Дню машиностроителя. В 2019 году он собрал рекордное количество участников. За победу на кортах сразятся 128 спортсменов.

Теннисисты должны думать над каждым движением, но делать это приходится очень быстро, ведь они играют с лучшими юниорами страны. В первый день всероссийского турнира, посвященного Дню машиностроителей, спортсмены только привыкали к корту. Кроме того, эти соревнования для них - одни из первых в сезоне на закрытой площадке, поэтому очень важно правильно распределять силы в каждой партии.

«Корт - маленький, но из-за того, что играют по два часа, а взрослые даже по пять-шесть, это очень вынашивает. Сложно. Мне нравится, что нужно думать над каждым движения, а не просто играть», - сказал участник турнира из города Химки Николай Иванов.

В 2019 году соревнования собрали 128 спортсменов, что стало рекордом. Они будут сражаться за победу в двух возрастных категориях. Кроме зачета юношей и девушек, теннисисты поборются в дисциплине «Микст» [парная игра, когда каждая команда состоит из мужчины и женщины]. Спортсмены определяют сильнейшего в трех сетах. Важным отличием 2019 года стал выросший статус турнира.

«Количество участников выросло, как минимум, в два раза, соответственно и уровень турнира стал выше: с четвертой категории до «1Б», выше которой по статусу только первенство России и различных федеральных округов. В связи с этим приехало очень много теннисистов высокого класса», - рассказал вице-президент «Федерации тенниса Пензенской области» Павел Онищенко.

Спортсмены будут бороться за медали и рейтинговые очки в течение недели. Все победители турнира, посвященного Дню машиностроителя, определятся 6 октября.