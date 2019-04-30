На теннисный турнир в Пензу съехались 110 спортсменов со всей страны

Самые талантливые юные теннисисты страны собрались в Пензе для того, чтобы побороться за рейтинговые очки российского тура. В спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный» стартовал «Весенний кубок федерации тенниса Пензенской области» (0+), а также первенство региона среди юношей и девушек (0+). За победу в этих турнирах борются 110 спортсменов.

«Весенний кубок федерации тенниса Пензенской области» и первенство региона - первые юношеские турниры на открытых кортах в 2019 году. На улице еще прохладно, поэтому вместо привычной теннисной экипировки, майки и шорт, - теплые костюмы. Однако некоторые все же не побоялись холода.

«Одежда сковывает движения. А так, в основном, на это турнире главной проблемой становится ветер. При ударе с правой или смэш можно попасть в сетку или в аут. Перед первыми соревнованиями на открытом корте было очень много тренировок на воздухе», - рассказала участница соревнований из Саратова Карина Власова.

Участниками турнира в 2019 году стали 110 человек. Более 20 из них - пензенцы. Также приехали юные теннисисты из Москвы, Саратова, Саранска, Казани, Волгограда и других городов России. Они соревнуются на покрытии хард. Как отмечают организаторы, начинать летний период на этом покрытии легче всего, ведь именно на нем юные спортсмены выступали зимой. В то же время теннисисты признают, после полугода в помещении, игра на открытом воздухе ощущается совсем иначе.

«Немного не повезло с погодой. Ожидали, что будет в районе 15-20 градусов, а вчера было около десяти. Детям сложно пока. На открытом воздухе иначе играется. Солнце, ветер вызывают дополнительные сложности», - сказал директор турнира Павел Онищенко.

Все победители соревнований станут известны 5 мая (0+). Сильнейшие спортсмены получат не только кубки, но и рейтинговые очки российского теннисного тура.