05 февраля 2020, 13:02Общество
4 февраля, в день рождения Пензенской области, на телеканале «Экспресс» вышло эксклюзивное интервью с губернатором Иваном Белозерцевым.
Глава региона рассказал, зачем он ведет социальные сети, о своей семье, отдыхе, как меняют жизнь людей национальные проекты, о развитии региона, о результатах 2019-го и планах на текущий год.
Смотрите полную версию интервью ниже, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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