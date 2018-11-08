На телеканале «Экспресс» стартует перезапуск проекта «Одноклассники»

Телеканал «Экспресс» приготовил для своих зрителей новый, а точнее хорошо забытый старый проект - программу о пензенских школах, педагогах, учениках и выпускниках разных лет - «Одноклассники» (16+).

Журналист Ольга Сайганова выступает в новом амплуа - теперь она автор и ведущая воссозданной телепередачи «Одноклассники». Впереди, как и десять лет назад, несколько сезонов со съемками всех 70 с лишним образовательных организаций Пензы. А ведь у каждой - свой мир, атмосфера и традиции. И теперь у телезрителя будет возможность прочувствовать это.

«Хочется, чтобы зритель, посмотрел программу, взял телефон, нашел номера одноклассников и, возможно, учителей, позвонил им, и узнал, как у них дела», - сказала Ольга Сайганова.

Как и десять лет назад, новые «Одноклассники» будут строиться на основе воспоминаний тех, кто окончил школу год, десять и двадцать лет назад. Выпускники, ставшие во взрослой жизни врачами, экономистами, спортсменами или людьми рабочих профессий, будут рассказывать о том, за какой партой сидели, с кем дружили, чем увлекались. При этом в «Одноклассниках» серии 2.0 зритель увидит новое оформление и новые принципы монтажа, с учетом последних достижений техники. Сейчас в работе материал, отснятый в четырех школах Пензы.

«Уже есть обратная связь. Руководитель одного из учебных заведений написал SMS-сообщение, в котором говорится: «Добрый день. Хочу выразить благодарность вашим ребятам, которые весь день снимали материал, и отнеслись к этому процессу с пониманием и душой. Испытываю гордость за наше телевидение. Спасибо», - рассказал продюсер программы «Одноклассники» Павел Прохоренков.

Первая серия посвящена истории классической гимназии имени Ульяновых и людям, которые в ней когда-то учились. У многих из них теперь в рядах гимназистов дети или даже внуки. Дебютный выпуск выйдет в эфир 9 ноября.