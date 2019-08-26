На телеканале «Экспресс» стартует новый сезон программы о хоккее

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 августа 2019, 14:36Спорт
27 августа в эфир пензенского телеканала «Экспресс» выйдет первый выпуск нового сезона программы «Шайба» (16+).
Об этом сообщил редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
Смотрите программу «Шайба» с Максимом Лимоновым каждый вторник в 22:00. Ведущий расскажет не только об известных пензенских командах «Дизель» и «Дизелист», но и познакомит с детским, любительским, ночным хоккеем. Зрителей ждут очерки, интервью и многое другое.
Напомним, впервые передача появилась на экранах пензенцев в октябре 2018 года, первый сезон насчитывает 35 выпусков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 августа 2019, 19:41Пензенцам рассказали, когда включат горячую воду
26 августа 2019, 19:38В Кузнецке планируют до конца года расширить два дошкольных учреждения
26 августа 2019, 19:28В Пензе открылась ярмарка местных трикотажных и кожаных изделий
26 августа 2019, 19:23Пензенец стал победителем чемпионата по кабельному вейкбордингу
26 августа 2019, 19:19В Пензенской области выбрали лучшего грейдериста
26 августа 2019, 19:16Молодые парламентарии Пензы восстановили могилу хирурга Николая Савкова
26 августа 2019, 17:58Команды Белозерцева и Верницкого сыграют в хоккей в Пензе
26 августа 2019, 17:39Леонид Левин пообщался с жителями села Вишневое