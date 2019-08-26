На телеканале «Экспресс» стартует новый сезон программы о хоккее

27 августа в эфир пензенского телеканала «Экспресс» выйдет первый выпуск нового сезона программы «Шайба» (16+).

Об этом сообщил редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Смотрите программу «Шайба» с Максимом Лимоновым каждый вторник в 22:00. Ведущий расскажет не только об известных пензенских командах «Дизель» и «Дизелист», но и познакомит с детским, любительским, ночным хоккеем. Зрителей ждут очерки, интервью и многое другое.

Напомним, впервые передача появилась на экранах пензенцев в октябре 2018 года, первый сезон насчитывает 35 выпусков, пишет ИА «Пенза-Пресс».