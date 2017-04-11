11 апреля 2017, 18:56Общество На телеканале «Экспресс» продолжается масштабный конкурс «Экспресс» награждает своих зрителей за внимательность, эрудицию и быструю реакцию. Нужно всего лишь смотреть с понедельника по пятницу «Утро на Экспрессе» (16+), собирать подсказки и отгадывать ребусы. Счастливчики первой недели уже определились, а по итогам второй недели можете победить и вы!

Смотрите «Утро на Экспрессе» и получайте призы. Масштабный конкурс (0+) на телеканале продолжается. Требуется всего лишь каждый день в течение недели внимательно смотреть утренний эфир и отгадывать ребусы, которые будут появляться на экране каждые полчаса, а в понедельник в обозначенное время позвонить на радио «Экспресс».



«С 9.05 мы начинаем и до 9.20, но звонки поступают раньше. Нам приходится отсеивать людей, не то что отсеивать, а объяснять, что они звонят рано. А они начинают с семи утра нам названивать», - рассказал ведущий утреннего шоу «No stress» на радио «Экспресс» Александр Берещенко.

Имена и фамилии первых счастливчиков, которые получат гарантированные подарки, можно увидеть на сайтах tv-express.ru и www.penza-press.ru. Каждый понедельник будут определяться пять победителей, которые сразятся за главный приз. На прошлой неделе зрители телеканала «Экспресс» собирали из букв одно слово, в этот раз задание сложнее.



«Мы теперь показываем фотографии с видами Пензы, то есть это все - известные места города, на которых не хватает какого-то элемента, какой-то детали. Телезрителю нужно увидеть эту картинку, внимательно посмотреть, узнать, чего там не хватает, записать и потом, как и на прошлой неделе, в понедельник позвонить на радио «Экспресс» и сказать пять элементов, которых не хватало», - пояснил шеф-редактор программы «Утро на Экспрессе» Константин Коломиец.



Дозванивайтесь по телефону: 39-10-52. Чем чаще ваше имя будет появляться в пятерке победителей, тем больше шансов получить главный приз.

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