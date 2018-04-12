На тамалинца напали две девушки

Двух жительниц Тамалинского района Пензенской области подозревают в избиении мужчины и краже денег.

В полицию обратился 34-летний мужчина, который рассказал, что его избили на улице Пушкинской в Тамале, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам мужчины, на него напали две девушки, которые были ему наглядно знакомы. Они избили его и отобрали 470 рублей.

Полицейские нашли двух местных жительниц 17 и 29 лет. Злоумышленницы признались в содеянном, возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».