На тамалинца напали две девушки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2018, 17:37Криминал
Двух жительниц Тамалинского района Пензенской области подозревают в избиении мужчины и краже денег.
В полицию обратился 34-летний мужчина, который рассказал, что его избили на улице Пушкинской в Тамале, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По словам мужчины, на него напали две девушки, которые были ему наглядно знакомы. Они избили его и отобрали 470 рублей.
Полицейские нашли двух местных жительниц 17 и 29 лет. Злоумышленницы признались в содеянном, возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 апреля 2018, 19:54На жителя Пензы напали в собственной квартире
12 апреля 2018, 19:49В Пензе суд поставил точку в деле о «пострадавшей» яме
12 апреля 2018, 19:44Пензенские школьники могут посидеть за партой Александра Самокутяева
12 апреля 2018, 19:42В Пензе преподавателю ПГУ вручили медаль им. Пацаева
12 апреля 2018, 19:37В реках Пензенской области продолжает расти уровень воды
12 апреля 2018, 19:33В Лопатинском районе запустили современную систему кормления животных
12 апреля 2018, 19:26В Пензе в поселке Мичурино начала отступать вода
12 апреля 2018, 19:21В Пензе на фестивале «Золотая провинция» выступил театр из Израиля