На свалке истории. В Пензе стенд с Героем СССР нашли среди мусора

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27 января 2017, 17:11Общество
Житель Пензы, направлявшийся с семьей в поликлинику в районе школы №7, стал свидетелем странного зрелища: на территории образовательного учреждения рядом с мусорными контейнерами лежал оформленный стенд времен СССР, посвященный Герою Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову.
Об этом мужчина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 23 января, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Как только обнаружили данный факт, созвонились с директором школы Благодеровой Анитой Александровной, она не стала ничего отрицать и пояснила, что разберется в данной ситуации», - сообщил он.
В разговоре с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс» горожанин отметил, что после звонка директору школы стенд был унесен в неизвестном направлении.
Как оказалось, стенд, посвященный Герою СССР, вернулся в школу, и его дальнейшая судьба решится в ближайшее время. Об этом информагентству рассказала директор образовательного учреждения.
«Мы сами все озабочены и озадачены, ситуация получилась некрасивая, но совершенно случайная. Разбирали лаборантскую, старые шкафы разбивали на доски и складывали рядом. А за этими шкафами стоял стенд, наверное, с 80-х годов еще. Ребята собрали доски, захватили этот стенд и отнесли вместе с остальным мусором, классный руководитель не обратил на это внимания. Как только отнесли, нам позвонил мужчина. Буквально через пять минут стенд вернули в школу», - сообщила Анита Благодерова.
По ее словам, в настоящее время он стоит в кабинете завуча, однако в скором времени его ждет очередной переезд.
«Может, мы будем создавать школьный музей и поставим стенд там. Кроме того, Дворец пионеров просит отдать его в музей пионерии. Если свой музей не создадим, то отдадим туда. Знаете, пусть ситуация и получилась плохая, но раньше про этот стенд никто не знал, он пролежал за шкафами больше 20 лет. А сейчас мы даем ему вторую жизнь», - сказала директор школы №7.
Также она добавила, что со всеми школьниками была проведена воспитательная беседа о том, как важно знать и беречь свою историю. Детям рассказали и о личности Героя Советского Союза Александре Матросове.
Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославе (сейчас - Днепр). Звание Героя СССР ему присвоили посмертно в 1943 году.
27 февраля 19-летний юноша закрыл своей грудью амбразуру вражеского ДЗОТа (деревоземляной огневой точки).
Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, он был зачислен в списки 1-й роты этой части. Памятники Александру Матросову есть в Уфе, Великих Луках, Ульяновске и других городах.
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