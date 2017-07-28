28 июля 2017, 18:04Общество На Сурском водохранилище 29 июля пройдет субботник 29 июля в 10 утра на Сурском водохранилище стартует субботник. Всех неравнодушных жителей Пензенской области приглашают принять участие в масштабной уборке.

Добраться до места проведения экологической акции можно будет на личных автомобилях и на специальном транспорте, который в этот день будет курсировать от Ахун до побережья водохранилища.

Идея организации субботника возникла после того, как волонтеры проехали по берегу и ужаснулись его состоянию. Кучи пластикового мусора и пищевых отходов остаются в лесу после многочисленных отдыхающих.

Для участников акции организуют развлекательную программу - волейбольный турнир и чаепитие. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Принять участие в субботнике может любой желающий, для этого необходимо присоединиться к волонтерам в социальных сетях.

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