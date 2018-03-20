На строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове выделили 60 млн руб

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове выделили 60 млн рублей.

С просьбой построить поликлинику к главе региона обратились местные жители во время прямой линии в августе 2017 года.

«Здание детской поликлиники построено в 1937 году. Конечно, оно не может отвечать современным требованиям. Поэтому я принял решение о строительстве нового. Нижнеломовский район развивается активно, этому способствует. Много молодежи, дети рождаются, поликлиника здесь очень нужна», - отметил глава региона.

Площадь нового трехэтажного здания, рассчитанного на 120 посещений в смену - 1 970 квадратных метров, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Новое здание позволит также улучшить качество обслуживания детского населения, прикрепленного к трем филиалам межрайонной больницы, находящимся в Вадинском, Пачелмском и Спасском районах.

Кроме того, 25 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт трехэтажного здания детской поликлиники и дневного стационара в Сердобске, пишет ИА «Пенза-Пресс».