На строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове выделили 60 млн руб

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20 марта 2018, 11:33Общество
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове выделили 60 млн рублей.
С просьбой построить поликлинику к главе региона обратились местные жители во время прямой линии в августе 2017 года.
«Здание детской поликлиники построено в 1937 году. Конечно, оно не может отвечать современным требованиям. Поэтому я принял решение о строительстве нового. Нижнеломовский район развивается активно, этому способствует. Много молодежи, дети рождаются, поликлиника здесь очень нужна», - отметил глава региона.
Площадь нового трехэтажного здания, рассчитанного на 120 посещений в смену - 1 970 квадратных метров, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Новое здание позволит также улучшить качество обслуживания детского населения, прикрепленного к трем филиалам межрайонной больницы, находящимся в Вадинском, Пачелмском и Спасском районах.
Кроме того, 25 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт трехэтажного здания детской поликлиники и дневного стационара в Сердобске, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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