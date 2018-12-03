На строительство детской площадки в Лопуховке выделят 1 млн руб

В ходе рабочей поездки в Бессоновский район губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с жителями села Лопуховка.

В селе живет около тысячи человек, есть молодые и многодетные семьи. Губернатор поручил главе администрации сельсовета и главе администрации Бессоновского района организовать место для детских игр.

«Выделим на следующий год один миллион рублей на обустройство детской площадки. Администрация должна выбрать подходящее место, и к Международному дню защиты детей площадка должна появиться. Она должна быть сертифицирована, не отличаться от площадок, которые есть в городе. Прошу подключится и местный бизнес», - сказал губернатор.

Жители Лопуховки поблагодарили Ивана Белозерцева за отремонтированную в 2018 году дорогу. Сельчане также попросили губернатора продлить автобус №159 до конца улицы, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Разворотное кольцо есть, дорога отремонтирована. Маршрут должен быть продлен, пускайте рейсовый автобус», - обратился Иван Белозерцев к главе администрации района.

В свою очередь, жители соседней деревни Никольское рассказали о проблемах с электроэнергией. Из-за старой трансформаторной будки случаются перепады напряжения, жители боятся за свою бытовую технику. Иван Белозерцев пообещал решить этот вопрос.

Кроме того, сельчане пожаловались на недостаток уличного освещения.

«Область всегда поддерживает инициативы по благоустройству. Но главы администрации района и села должны этим заниматься», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».