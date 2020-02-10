На старт «Лыжни России-2020» в Пензе вышли более 3000 человек

«Лыжня России» - всероссийская гонка, прошедшая накануне в нашем городе, собрала более 3000 участников. Победы были. По словам пензенцев, в первую очередь, - над собой.

Детвора и родители, студенты вузов и сотрудники городских учреждений и просто любители лыжного спорта, - всего более 3000 человек ближе к полудню собрались на верхней площадке стадиона « Снежинка». Яркое солнце и морозная погода создали нужный настрой.

На какое-то время скрип лыж о снег заглушил все остальные звуки. Участники устремились к финишу. Юношам и девушкам предстояло пробежать пять километров, взрослым - десять. Организаторов соревнований беспокоило, какую оценку дадут пензенцы трассе. Ведь в 2020 году «Лыжня России» впервые проходила на верхней площадке стадиона « Снежинка».

Были и те, кому проверка на выносливость далась нелегко, но почти все справились с новой дистанцией.

Ровесница великой Победы Елена Власова на гонке - в 13 раз. Ей - 75, но только по паспорту. Рассказала, что ей непростительно пропускать спортивный праздник без уважительной причины.

«Не холодно, наоборот, тепло. Силы вроде как есть. В 2019-м немного приболела, думала, что не пойду на гонку, но в итоге пошла», - рассказала она.

После окончания мероприятия люди не спешили расходиться - делились впечатлениями, встретив знакомых, общались.

«Замечательная, солнечная погода, легкий морозец и новое место старта. Для нас - это важный момент, так как здесь в будущем будет лыжный стадион, который необходим нашему городу», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Планируется, что территория будет использоваться круглогодично. Там появятся асфальтированные дорожки для катания на роликах и велосипедах.

Завершился праздник церемонией награждения. Самым быстрым лыжникам вручили дипломы и кубки.