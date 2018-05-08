На стадионе «Первомайский» пройдет эстафета памяти Г. П. Мурашкина

Она проводится в 53-й раз. В спортивном мероприятии примут участие смешанные команды школ Пензы, составленные из учеников 1-7 классов.

«Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский». Команды, занявшие в эстафете с первого по третье места, раздельно среди школ с численностью учащихся до 500 и свыше 500 человек, награждаются грамотами, кубками комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и сладкими призами», - отметили в пресс-службе мэрии города.

Также победителям и призерам вручат грамоты и медали. Церемония открытия эстафеты стартует в 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».