На создание мегафермы в Пензенской области выделят 6 млрд руб

Глава региона уточнил, что каждая из площадок «Черкизово» будет рассчитана на 40 тысяч голов.

«Ну а пока шла работа по этому проекту, инвестор принял решение запустить и вторую очередь проекта. Сейчас идет поиск площадок, прорабатываются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой. Кроме того, компания запланировала расширение Михайловского элеватора на территории Каменского района, начало строительства намечено на 2020-2021 годы. В этот же период будет проведена реконструкция мясокомбината «Пензенский», - сообщил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».