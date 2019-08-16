На создание мегафермы в Пензенской области выделят 6 млрд руб

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16 августа 2019, 16:36Общество
Губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в Пензенском районе откроется 11 площадок откорма мегафермы.
Глава региона уточнил, что каждая из площадок «Черкизово» будет рассчитана на 40 тысяч голов.
«Ну а пока шла работа по этому проекту, инвестор принял решение запустить и вторую очередь проекта. Сейчас идет поиск площадок, прорабатываются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой. Кроме того, компания запланировала расширение Михайловского элеватора на территории Каменского района, начало строительства намечено на 2020-2021 годы. В этот же период будет проведена реконструкция мясокомбината «Пензенский», - сообщил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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