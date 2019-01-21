В СовФеде представят проекты пензенского технопарка «Кванториум НЭЛ»

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21 января 2019, 19:46Образование
До «Дней Пензенской области» (0+) в Москве остается неделя. Напомним, в Совете Федерации в честь 80-летия образования региона пройдет большая выставка-презентация достижений в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. На выставке также представят проекты воспитанников детского технопарка «Кванториум НЭЛ».
Глюкоза, вода и бактерии - это практически все, что требуется для получения энергии. Мини-генератор, который вырабатывает электричество с помощью дрожжей, разработала небольшая группа воспитанников детского технопарка «Кванториум НЭЛ». Проект уникальный и, к тому же, не особо затратный, ведь сделан генератор из двух обычных пластиковых контейнеров. В одном - питьевая вода, в другом - вода с дрожжами, которые выделяют водород, он соединяется с кислородом - вот и получается энергия.
«Сейчас он выдает 800 милливольт. Этого достаточно, чтобы загорелся светодиод. В планах - улучшить изобретение, провести эксперименты с другими бактериями», - рассказал воспитанник детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Максим Мысин.
Еще одна разработка юных ученых - биосорбент. Порошок моментально заживляет раны и останавливает кровь. А сделан такой медицинский препарат из пищевых отходов.
«Состоит из барды - это сток пищевой промышленности. Мы поняли, что препарат очень хорошо впитывает влагу. Его нужно несколько раз высушить, а это очень сложный процесс, но, тем не менее, это того стоит», - объяснила воспитанница «Кванториум НЭЛ» Ярослава Тимирбаева.
Эти и другие проекты планируют представить в Москве в Совете Федерации. Разработки воспитанников детского технопарка станут частью большой выставки-презентации достижений Пензенской области, в честь 80-летия региона.
«Основная задача в Москве - презентовать проекты, которые имеют потенциальный коммерческий успех. Мы хотим научить детей заниматься технопредпринимательством, доказать, что быть умным - это круто», - сказа директор детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.
Выставка региона в верхней палате российского парламента пройдет 29 и 30 января. В эти дни представители регионального правительства также прочитают доклады на заседаниях профильных парламентских комитетов, в свою очередь, губернатор Иван Белозерцев выступит перед собранием сенаторов.
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