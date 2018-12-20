На служебное жилье для пензенских медиков выделят 50 млн руб

В Пензенской области будут реализовывать проект обеспечения служебным жильем медработников. Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил 20 декабря на церемонии посвящения в профессию специалистов здравоохранения.

Глава региона отметил, что медики – это не просто специалисты, а люди с большим авторитетом. И отношение к ним должно быть соответствующее.

«Разработана областная программа по обеспечению медработников служебным жильем, чтобы через несколько лет врачи или медицинские сестры могли получить квартиры или дома в собственность. Мною принято решение, и депутаты Законодательного Собрания утвердили его на последней сессии, о выделении 50 миллионов рублей из областного бюджета на эти цели. Проект впервые стартует в регионе, и я считаю такую поддержку молодежи необходимой», - отметил Иван Белозерцев.

Зал встретил эту инициативу аплодисментами, сообщает пресс-центр облправительства.

В завершение губернатор вручил награды представителям врачебных династий и поблагодарил их за труд и преданность профессии, пишет ИА «Пенза-Пресс».