На симпозиуме в Никольске откроют новые арт-объекты

С 6 по 13 сентября в городе Никольске Пензенской области пройдет девятый симпозиум по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России». В 2019 году его посвятят 255-летию никольского стекольного производства. Что ждет гостей симпозиума и какие новшества готовят организаторы, рассказали на пресс-конференции в картинной галерее имени Савицкого.

На симпозиум приедут художники по стеклу из разных городов России, а также их иностранные коллеги. Как и в предыдущие годы, в течение всей недели будет работать выставка «Шедевры никольского стеклоделия», а на последний день запланировано открытие новых арт-объектов навигации.

«Студенты и все желающие могут принять в этом участие, то есть помочь крепить стеклянные элементы, которые будут украшать этот арт-объект», - рассказал художник по стеклу, Заслуженный художник России Александр Фокин.

Как обычно, дело не ограничится творчеством мастеров и презентацией их трудов. В конце в районном доме культуры с концертом выступят заслуженные исполнители и творческие коллективы области. Кстати, кроме 255-летнего юбилея появления в Никольске подобного производства, есть еще один - 230 лет коллекции стекла и хрусталя города. Эту дату отметят в Пензе. 19 сентября ценителей ждут в картинной галерее имени Савицкого.

«Мы сделаем очень яркую, мощную выставку с центральной композицией из главных изделий никольского музея стекла и хрусталя. Сделаем новую подсветку. 19 сентября в 15:00 мы еще раз посмотрим на прекраснейшие грандиозные произведения данного музея», - сказал директор пензенского картинной галереи имени Савицкого Владимир Застрожный.

Всех, кто во время проведения фестиваля окажется в Никольске, ждут не только выставки, но и мастер-классы по различным технологиям обработки стекла: гравировке, фьюзингу [технология изготовления витража] и не только. Организаторы творческого форума планируют встретить в Никольске не менее 1000 гостей.

Возрастные ограничения - 0+.