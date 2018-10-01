01 октября 2018, 15:37Происшествия

На Шуисте вспыхнул дом

В микрорайоне Шуист города Пензы произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 3 сентября в 18.39 загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил утеплитель стен жилища. О наличии пострадавших неизвестно.

Пожар тушили шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7507061/

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