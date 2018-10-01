На Шуисте вспыхнул дом

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01 октября 2018, 15:37Происшествия
В микрорайоне Шуист города Пензы произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 3 сентября в 18.39 загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил утеплитель стен жилища. О наличии пострадавших неизвестно.
Пожар тушили шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
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