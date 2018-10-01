На Шуисте вспыхнул дом

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 3 сентября в 18.39 загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил утеплитель стен жилища. О наличии пострадавших неизвестно.

Пожар тушили шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.