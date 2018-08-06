06 августа 2018, 10:01Происшествия

На Шуисте сгорел дотла «УАЗ»

В Пензе огонь уничтожил отечественный автомобиль.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, инцидент произошел 5 августа в девятом часу вечера. На улице Кл. Цеткин выгорел автомобиль «УАЗ». Причины возгорания устанавливаются.

В соцсетях появились фото с места происшествия. Так, пользователь опубликовал снимки в группе «Пенза.Live» «ВКонтакте».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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