На Шуисте открыли новый корпус детсада на 175 мест

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04 сентября 2019, 19:03Образование
В Пензе торжественно открыли новый корпус филиала детского сада №101 на улице Макаренко. Для жителей микрорайона Шуист это большое событие. Теперь решена проблема с очередями в дошкольные учебные заведения. Трехэтажный пристрой соединен с основным корпусом утепленным переходом, и в нем размещены семь групп. Учреждение сможет принять 175 ребятишек.
Музыку было слышно на всю округу - так громко самые маленькие жители микрорайона Шуист, их родители и наставники отмечали открытие нового корпуса детского сада №101. Возвести современное трехэтажное здание удалось менее чем за год.
«Мы очень торопились, потому что в Железнодорожном районе есть много любящих пар, рождаются дети. Есть программа президента «Десятилетие детства». Она требует от регионов обеспечить всех ясельными местами», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Нашему филиалу был необходим новый корпус, потому что была очень большая очередь в детсады. Есть и оборудование, и игровые элементы. Для детей и персонала созданы все условия», - отметила заведующая детским садом №101 Маргарита Цинковская.
В новом корпусе на улице Макаренко из семи групп ясельными будут две. В каждой - по 30 воспитанников. Обязательное требование для этих групп - они должны находиться на первом этаже, а мебель, сантехника и игрушки - соответствовать возрасту малышей.
«От мамы тяжело отучаются, но не все. Некоторые не хотят уходить», - рассказала воспитатель Любовь Крячкова.
Первые лица города и области осмотрели новенькие спальные и административные помещения, музыкальный зал и пищеблок. Кстати, последний пополнился принципиально новым оборудованием. Пароконвектомат, который может заменить на кухне сразу несоколько приборов, детскому саду подарил губернатор.
«В нем можно жарить мясо, котлеты, а также делать их на пару, печь тесто, любую программу задать и все сделать. Очень полезно», - сказала шеф-повар детского сада №101 Елена Пухно.
Строительство корпуса финансировалось сразу из трех источников: федерального, регионального и муниципального бюджетов. Стоимость объекта составила свыше 114 миллионов рублей. Всего до конца 2019 года в дошкольных учебных учреждениях в регионе планируют дополнительно создать 700 мест.
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