На Шуисте неизвестный врезался в кроссовер

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09 августа 2018, 14:34Происшествия
В микрорайоне Шуист города Пензы произошла авария.
Звонок на пульт дежурного поступил 24 июля в 00.15. Напротив дома №13 по улице Дружбы неизвестный автомобиль врезался в Toyota RAV4 и уехал. В результате аварии иномарка получила механические повреждения.
«Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59−90−47, 59−91−26, 59−90−03,59−90−02 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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