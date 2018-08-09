На Шуисте неизвестный врезался в кроссовер

Звонок на пульт дежурного поступил 24 июля в 00.15. Напротив дома №13 по улице Дружбы неизвестный автомобиль врезался в Toyota RAV4 и уехал. В результате аварии иномарка получила механические повреждения.

«Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59−90−47, 59−91−26, 59−90−03,59−90−02 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».