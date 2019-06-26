На Шуисте мэр нашел факты самозахвата территории

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июня 2019, 17:59Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 26 июня осмотрел территорию малоэтажной застройки на Шуисте.
В частности, он побывал на улице Раскова и 1-м,2-м и 3-м Активных проездах. Поводом для выезда стало коллективное обращение жителей, они просили мэра организовать ремонт дорог. По их словам, сейчас есть сложности с проездом спецтехники, передвижением пешеходов.
После осмотра Виктор Кувайцев поручил включить проблемные участки в план работ на 2020 год. Помимо ремонта дорог, там планируют установить новые фонари.
«До этого момента необходимо выровнять поверхность дороги грейдером и провести ремонт асфальтовой крошкой», – поручил он ответственным лицам.
Кроме того, в ходе общения с людьми глава администрации города обратил внимание на зауженную проезжую часть улиц.
«Сейчас в ходе ремонта дорог в частном секторе выявляются случаи – собственники домов в свое время при переносе забора установили его уже не на своем участке, а на муниципальной земле, из-за чего дорога стала более узкой. Если здесь есть подобные факты, то жителям надо исправить их, иначе это придется делать в ходе ремонта, и возникнут сложности», – предупредил жителей мэр.
Ряд недостатков был выявлен уже в ходе осмотра. Так, один из объектов возведен непосредственно над инженерными коммуникациями, что является нарушением, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По выявленным фактам муниципальный земельный контроль проведет выездную проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 июня 2019, 17:59На Шуисте мэр нашел факты самозахвата территории
26 июня 2019, 17:37Пензенцам покажут смелые работы выпускников худучилища
26 июня 2019, 17:06На улице Воронова отремонтируют пешеходную часть моста через ручей
26 июня 2019, 16:36Пензенские регбисты победили на всероссийских соревнованиях
26 июня 2019, 16:04В Сети появилось видео ДТП на ул. Карпинского
26 июня 2019, 15:34Груда металла. В Татарстане пензенская фура попала в жесткое ДТП
26 июня 2019, 15:04В ГИБДД сообщили подробности аварии на ул. Аустрина
26 июня 2019, 14:34«Включайте голову!» Пензенскую автоледи шокировал опасный маневр кроссовера