На Шуисте мэр нашел факты самозахвата территории

В частности, он побывал на улице Раскова и 1-м,2-м и 3-м Активных проездах. Поводом для выезда стало коллективное обращение жителей, они просили мэра организовать ремонт дорог. По их словам, сейчас есть сложности с проездом спецтехники, передвижением пешеходов.

После осмотра Виктор Кувайцев поручил включить проблемные участки в план работ на 2020 год. Помимо ремонта дорог, там планируют установить новые фонари.

«До этого момента необходимо выровнять поверхность дороги грейдером и провести ремонт асфальтовой крошкой», – поручил он ответственным лицам.

Кроме того, в ходе общения с людьми глава администрации города обратил внимание на зауженную проезжую часть улиц.

«Сейчас в ходе ремонта дорог в частном секторе выявляются случаи – собственники домов в свое время при переносе забора установили его уже не на своем участке, а на муниципальной земле, из-за чего дорога стала более узкой. Если здесь есть подобные факты, то жителям надо исправить их, иначе это придется делать в ходе ремонта, и возникнут сложности», – предупредил жителей мэр.

Ряд недостатков был выявлен уже в ходе осмотра. Так, один из объектов возведен непосредственно над инженерными коммуникациями, что является нарушением, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По выявленным фактам муниципальный земельный контроль проведет выездную проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».