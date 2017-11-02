02 ноября 2017, 17:33Общество На Шуисте машина утонула в огромной луже В Сети появилось фото пензенского автомобиля, который застрял в луже.

Фотографию разместил пользователь Максим в группе «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На снимке видно, как машина оказалась заложником огромной лужи в районе Шуиста, при этом бампер легковушки полностью ушел под воду.

Инцидент позабавил подписчиков группы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«По нашим дорогам нужно ставить воздушную подушку», - отметил Евгений.

Пользователь Александр посчитал, что в данной ситуации будет уместна русская пословица.

«Не лезь в воду, не зная брода», - написал он.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now

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