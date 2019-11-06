На Шуисте из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов

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06 ноября 2019, 10:33Происшествия
Вечером 5 октября в пензенском микрорайоне Шуист вспыхнул пожар.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, загорелась квартира на втором этаже дома №71 по улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:35.
«Эвакуировано 15 человек. Пожар ликвидировали в 21:03. Огонь уничтожил имущество на площади 25 квадратных метров», - рассказали сотрудники ведомства.
Для ликвидации пожара на место прибыли 24 человека личного состава МЧС и семь единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возникновения огня.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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