На Шуисте из огня спасли 16 человек

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05 ноября 2019, 09:31Происшествия
В Пензе на Шуисте ночью 5 ноября произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 00:34 вспыхнула квартира в доме №6 по улице Медицинской. Огонь полностью уничтожил комнату.
Пожарные спасли 16 человек, один из них – ребенок. В результате случившегося пострадали 69-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их состояние неизвестно.
Тушили полыхающее жилище 25 человек с помощью семи спецмашин. По факту пожара проводится проверка.
Сотрудники управления просят жителей области быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя использовать неисправные бытовые приборы, а также самодельные обогреватели. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: 01 и 112, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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