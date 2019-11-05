На Шуисте из огня спасли 16 человек

В Пензе на Шуисте ночью 5 ноября произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 00:34 вспыхнула квартира в доме №6 по улице Медицинской. Огонь полностью уничтожил комнату.

Пожарные спасли 16 человек, один из них – ребенок. В результате случившегося пострадали 69-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их состояние неизвестно.

Тушили полыхающее жилище 25 человек с помощью семи спецмашин. По факту пожара проводится проверка.

Сотрудники управления просят жителей области быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя использовать неисправные бытовые приборы, а также самодельные обогреватели. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: 01 и 112, пишет ИА «Пенза-Пресс».