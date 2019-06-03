На Шуисте «ГАЗель» сломала светофор – соцсети

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03 июня 2019, 17:59Происшествия
Пользователь разместил в соцсети фотографию с места происшествия в пензенском микрорайоне Шуист.
«У рынка Шуист «ГАЗелька» светофор сломала. Будьте аккуратнее на дорогах», - написал мужчина, приложив снимок, сделанный в 15.20.
На фото видно, как на перекрестке стоит «ГАЗель», перед ней – легковушка. Со столба, расположенного рядом, свисает светофор. На месте работают две машины спецтехники. Что именно произошло, очевидец не уточнил.
Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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