03 июня 2019, 17:59Происшествия

На Шуисте «ГАЗель» сломала светофор – соцсети

Пользователь разместил в соцсети фотографию с места происшествия в пензенском микрорайоне Шуист.

«У рынка Шуист «ГАЗелька» светофор сломала. Будьте аккуратнее на дорогах», - написал мужчина, приложив снимок, сделанный в 15.20.

На фото видно, как на перекрестке стоит «ГАЗель», перед ней – легковушка. Со столба, расположенного рядом, свисает светофор. На месте работают две машины спецтехники. Что именно произошло, очевидец не уточнил.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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