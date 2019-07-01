01 июля 2019, 15:06Общество

На Шуисте 8 домов остаются без горячей воды

В администрации Пензы 1 июля обсудили восстановление горячего водоснабжения на улице Чапаева.

Так, в зоне отключения оказались 26 многоквартирных домов. Это произошло из-за повреждений на тепломагистрали. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в большинстве домов горячая вода уже появилась. Проблему не решили еще в восьми.

«Надо провести диагностику сетей и планировать объем работ по их перекладке для включения в бюджет следующего года. Сейчас нужно подключить все необходимые ресурсы коммунальных служб, чтобы оперативно устранить последствия аварии и дать воду жителям», – подчеркнул мэр Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_po_vosstanovleniyu_goryachego_vodosnabzheniya_na_ulitse_chapaev/

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