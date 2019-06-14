На сходе в Чемодановке губернатор призвал не допустить новых жертв

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2019, 22:05Общество
В селе Чемодановка Пензенской области вечером 14 июня, по данным из соцсетей, на сход граждан пришло около тысячи человек. С людьми встретились губернатор Иван Белозерцев, силовики, представители местной власти.
Иван Белозерцев отметил, что сейчас нужно избавиться от эмоций и действовать по закону. Важно не допустить новых жертв. В регионе будет создана рабочая группа, в которую войдут жители села.
«Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, никто не погиб. Это моя задача как губернатора», — цитирует губернатора penzavzglyad.ru.
Он добавил, что активную работу проведет полиция, которая выявит людей, проживающих без прописки и гражданства. Виновные в трагедии понесут наказание.
Напомним, люди напуганы инцидентом, который произошел вечером 13 июня, когда вспыхнул серьезный конфликт между двумя группами населения. По данным регионального УМВД, во время столкновения пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Причем вечером 14 июня стало известно, что один из них скончался.
Жители требуют правосудия и безопасности. В селе в настоящее время дежурят представители ОМОНа, сообщает "Пенза-Пресс".
14 июня 2019, 22:05На сходе в Чемодановке губернатор призвал не допустить новых жертв
14 июня 2019, 19:36Общественники из столицы оценили качество пензенских дорог
14 июня 2019, 19:31Пензенские студенты обсудили с губернатором волнующие их проблемы
14 июня 2019, 19:28На фестиваль «Канитель» в Засечное съехались умельцы со 158 городов
14 июня 2019, 19:23В Пензе стартовал форум, посвященный сохранению христианского наследия
14 июня 2019, 19:19Сотрудникам пензенской ГИМС вручили ведомственные награды
14 июня 2019, 19:16В Пензенской области увеличится производство свинины
14 июня 2019, 19:14Переселение из аварийного жилья обойдется Пензе в 65,6 млн руб