На сходе в Чемодановке губернатор призвал не допустить новых жертв

В селе Чемодановка Пензенской области вечером 14 июня, по данным из соцсетей, на сход граждан пришло около тысячи человек. С людьми встретились губернатор Иван Белозерцев, силовики, представители местной власти.

Иван Белозерцев отметил, что сейчас нужно избавиться от эмоций и действовать по закону. Важно не допустить новых жертв. В регионе будет создана рабочая группа, в которую войдут жители села.

«Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, никто не погиб. Это моя задача как губернатора», — цитирует губернатора penzavzglyad.ru.

Он добавил, что активную работу проведет полиция, которая выявит людей, проживающих без прописки и гражданства. Виновные в трагедии понесут наказание.

Напомним, люди напуганы инцидентом, который произошел вечером 13 июня, когда вспыхнул серьезный конфликт между двумя группами населения. По данным регионального УМВД, во время столкновения пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Причем вечером 14 июня стало известно, что один из них скончался.

Жители требуют правосудия и безопасности. В селе в настоящее время дежурят представители ОМОНа, сообщает "Пенза-Пресс".