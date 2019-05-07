На шествии «Бессмертного полка» пензенцы смогут бесплатно взять воду

В Пензе во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая будут раздавать прохладительные напитки.

«Одно из желаний людей - во время празднования Дня Победы иметь возможность приобрести прохладительные напитки , воду, мы такую задачу перед собой поставили и по маршруту «Бессмертного полка» организуем работу торговых точек и раздачу воды», - сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе пресс-конференции 7 мая.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк отметила, что по маршруту шествия будет организована работа более 60 точек по продаже прохладительных напитков, мороженого, сувениров. Причем ветеранам их будут раздавать бесплатно.

«В 10 точках из 66 будет бесплатная раздача воды для всех, там будет надпись «вода». Также ее можно будет получить в скверах Журавли и Бессмертный полк», - сообщила она.

Кроме того, в районе памятника Победы будет работать полевая кухня, в частности, бесплатную кашу можно будет получить в сквере Журавли, у пищевого колледжа, пишет ИА «Пенза-Пресс».