На Севере произошла авария, есть пострадавший

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 10 апреля в 13.53. На улице Аустрина столкнулись автомобили «УАЗ» и Lada Granta. В результате аварии есть пострадавший, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».