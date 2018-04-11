11 апреля 2018, 16:07Происшествия

На Севере произошла авария, есть пострадавший

В Пензе в микрорайоне Север случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 10 апреля в 13.53. На улице Аустрина столкнулись автомобили «УАЗ» и Lada Granta. В результате аварии есть пострадавший, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6741171/

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