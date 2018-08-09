На Севере неизвестный врезался в полуприцеп авто

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 17 июля в 15.00. Напротив дома №139 по улице Аустрина неизвестный врезался в полуприцеп Schmitz автомобиля Scania R440 и скрылся.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-03, 59-90-02 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».