На Севере неизвестный врезался в полуприцеп авто

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09 августа 2018, 12:36Происшествия
В микрорайоне Север города Пензы произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 17 июля в 15.00. Напротив дома №139 по улице Аустрина неизвестный врезался в полуприцеп Schmitz автомобиля Scania R440 и скрылся.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-03, 59-90-02 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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