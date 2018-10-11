На Севере мотоцикл влетел в иномарку

По предварительным данным, 10 октября в 16.05 на улице Островная столкнулись автомобиль Opel Vectra и мотоцикл Delta. В результате аварии пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Очевидец опубликовал в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места аварии.