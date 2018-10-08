На Севере легковушка сбила бабушку с ребенком

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08 октября 2018, 15:05Происшествия
В микрорайоне Север города Пензы произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 7 октября в 14.00 на улице Аустрина автомобиль «ВАЗ-111130», за рулем которого находился 71-летний водитель, сбил 63-летнюю пенсионерку с ребенком. Женщину с травмами доставили в больницу. Малыша осмотрели и отпустили после оказания медпомощи.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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