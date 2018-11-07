На Севере иномарка насмерть сбила мужчину

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07 ноября 2018, 17:58Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы произошла авария, в результате которой погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 6 ноября в 21.30 возле дома №152А по улице Аустрина автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 26-летний водитель, сбил 31-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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