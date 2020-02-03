На Севере грузовик влетел в забор

03 февраля 2020, 16:36Происшествия
В Пензе на улице Аустрина днем 3 февраля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 12:30. Судя по кадрам, столкнулись грузовик без прицепа и Chevrolet Niva.
В результате у внедорожника разбито заднее стекло, а КамАЗ залетел на тротуар и врезался в забор частного дома. Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы просят пензенцев быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения и рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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