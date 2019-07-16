На Севере две легковушки перегородили проезд. ФОТО

В Пензе в микрорайоне Север днем 16 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в 11.10 на улице Аустрина столкнулись ВАЗ-2109 и ВАЗ-2107.

Пользователи в комментариях добавили, что из-за ДТП образовалась пробка.

«Стоим. Время – 11.50», - написал Алексей.

Судя по фото, у «семерки» сильно разбит капот, повреждений «девятки» не видно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».