На Севере две легковушки перегородили проезд. ФОТО

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16 июля 2019, 14:03Происшествия
В Пензе в микрорайоне Север днем 16 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в 11.10 на улице Аустрина столкнулись ВАЗ-2109 и ВАЗ-2107.
Пользователи в комментариях добавили, что из-за ДТП образовалась пробка.
«Стоим. Время – 11.50», - написал Алексей.
Судя по фото, у «семерки» сильно разбит капот, повреждений «девятки» не видно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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