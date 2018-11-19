19 ноября 2018, 17:58Происшествия

На Севере Daewoo Matiz сбил мужчину

В микрорайоне Север города Пензы произошла авария с участием пешехода.

По предварительным данным, возле дома №6А по улице Сумская 18 ноября в 14.45 автомобиль Daewoo Matiz, водителем которого был 19-летний парень, сбил 53-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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