На Севере Daewoo Matiz сбил мужчину

По предварительным данным, возле дома №6А по улице Сумская 18 ноября в 14.45 автомобиль Daewoo Matiz, водителем которого был 19-летний парень, сбил 53-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».