На сессии Гордумы подняли вопрос о росте цен на проезд в Пензе

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27 сентября 2019, 13:36Общество
27 сентября на очередной сессии Гордумы седьмого созыва депутат Александр Рогожкин поднял вопрос, связанный с повышением цен на проезд в общественном транспорте в Пензе.
Вопрос был озвучен в завершение сессии, в разделе «Разное».
«У меня вопрос - к сотрудникам прокуратуры и и.о. мэра Сергею Волкову. У нас повышаются цены на проезд. УФАС усмотрело нарушения, я прошу силовые ведомства очень внимательно присмотреться к этой ситуации. Вопрос к Сергею Волкову - планирует ли мэрия отменять нерегулируемые тарифы? Если планирует, то когда?» - спросил депутат.
И.о. мэра Сергей Волков сообщил о том, что в настоящее время мэрия рассматривает письмо, поступившее от федеральной антимонопольной службы, и по результатам примет определенное решение. Народный избранник поинтересовался, когда именно это произойдет.
«В течение двух недель определимся», - сообщил и.о. мэра.
Глава города Владимир Мутовкин обратился к Сергею Волкову с просьбой довести решение до депутатов и распространить его в средствах массовой информации.
Напомним, 28 августа пензенское УФАС издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению. В картельном сговоре по повышению цен подозревается ряд перевозчиков.
В адрес мэрии региональное УФАС направило предупреждения, в соответствии с которыми необходимо привести документ планирования регулярных перевозок в соответствие с законодательством. 11 сентября и.о. мэра Сергей Волков поручил изучить материалы, направленные управлением, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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