На сцене пензенской филармонии выступит аккордеонистка Мария Селезнева

25 марта в Пензе состоится «Музыкальная фиеста» (6+). На сцене областной филармонии впервые выступит блистательная аккордеонистка, дипломант Кубка мира по аккордеону в Шотландии, финалистка европейской инструментальной «Фабрики звезд» Мария Селезнева. В сопровождении муниципального духового оркестра она представит пензенскому зрителю уникальную программу, которая не имеет аналогов в России.

Артистка приехала из Москвы. На сцене областной филармонии она вместе с духовым оркестром представит 20 номеров - это яркие танцевальные и джазовые пьесы, зажигательные латиноамериканские мотивы в современных обработках. Программу музыканты готовили три года. Многие композиции сочинила сама Мария Селезнева. Уникальность в том, что духовой оркестр и аккордеон - это, в принципе, редкое сочетание.

«Помимо духового оркестра, выступят чечеточник, который является виртуозным исполнителем, и брасс-квинтет, все будет в двух отделениях, поэтому я думаю, что зрители увидят что-то необычное», - рассказала Мария Селезнева.



С программой «Музыкальная фиеста» артисты выступают с осени 2017 года. В Пензе они впервые. Однако в Пензе Мария бывает часто, так как сама отсюда родом. Закончила колледж искусств, затем уехала учиться в Санкт-Петербург, там окончила музыкальный университет и отправилась покорять столицу.

Теперь за ее плечами - выступления не только по всей России, но в странах Европы. В Италии, кстати, Мария стала финалисткой европейской инструментальной «Фабрики звезд». Признается, что этих успехов она достигла и продолжает покорять новые высоты, потому что влюблена в свой инструмент.

Концерт в Пензе продлится не менее двух часов. Начнется он в пять вечера 25 марта. Обещают, что зрители точно не заскучают.