На сцене пензенской филармонии выступит аккордеонистка Мария Селезнева

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22 марта 2018, 19:38Культура
25 марта в Пензе состоится «Музыкальная фиеста» (6+). На сцене областной филармонии впервые выступит блистательная аккордеонистка, дипломант Кубка мира по аккордеону в Шотландии, финалистка европейской инструментальной «Фабрики звезд» Мария Селезнева. В сопровождении муниципального духового оркестра она представит пензенскому зрителю уникальную программу, которая не имеет аналогов в России.
Артистка приехала из Москвы. На сцене областной филармонии она вместе с духовым оркестром представит 20 номеров - это яркие танцевальные и джазовые пьесы, зажигательные латиноамериканские мотивы в современных обработках. Программу музыканты готовили три года. Многие композиции сочинила сама Мария Селезнева. Уникальность в том, что духовой оркестр и аккордеон - это, в принципе, редкое сочетание.
«Помимо духового оркестра, выступят чечеточник, который является виртуозным исполнителем, и брасс-квинтет, все будет в двух отделениях, поэтому я думаю, что зрители увидят что-то необычное», - рассказала Мария Селезнева.
С программой «Музыкальная фиеста» артисты выступают с осени 2017 года. В Пензе они впервые. Однако в Пензе Мария бывает часто, так как сама отсюда родом. Закончила колледж искусств, затем уехала учиться в Санкт-Петербург, там окончила музыкальный университет и отправилась покорять столицу.
Теперь за ее плечами - выступления не только по всей России, но в странах Европы. В Италии, кстати, Мария стала финалисткой европейской инструментальной «Фабрики звезд». Признается, что этих успехов она достигла и продолжает покорять новые высоты, потому что влюблена в свой инструмент.
Концерт в Пензе продлится не менее двух часов. Начнется он в пять вечера 25 марта. Обещают, что зрители точно не заскучают.
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