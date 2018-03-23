На сцене пензенской филармонии выступил органист Штефан Кагль

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23 марта 2018, 19:18Культура
В Пензе выступил органист из Германии Штефан Кагль. В 2018-м он успел побывать уже в нескольких российских городах, региональный центр стал последним в его туре. Гостям областной филармонии музыкант дал полуторачасовой концерт.
Для него музыка - неотъемлемая часть жизни. Без нее он не представляет существование человека. И если уж полностью погружаться в этот мир искусства, то только вместе с королем музыкальных инструментов - органом, так еще в детстве решил Штефан Кагль. 55-летний органист из Германии исполнил на сцене филармонии сочинения любимых композиторов - Иоганна Себастьяна Баха, Ханс-Марии Кифер и Георга Муффата.
Штефана Кагля считают великолепным мастером импровизации, которая составляет значительную часть его программ. В Пензе он впервые, да и в России за свою многолетнюю музыкальную карьеру был всего несколько раз.
«Это третье путешествие в Россию, до этого были две очень большие поездки, в числе которых - выступление в Мариинском театре Санкт-Петербурга, оно очень значимо для меня. Русская публика мне безумно нравится, вы открытые, гостеприимные и приветливые. И пензенцы также хорошо принимают и понимают мою музыку», - сказал Штефан Кагль.
Его концерт прошел в рамках III фестиваля органной музыки «ПензаФест». Следующей, с программой «Орган в перекрестке эпох», выступит ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб (6+). 28 марта она исполнит музыку знаменитых композиторов-органистов парижских соборов.
Трубач Геннадий Никонов даст совместный концерт с пензенским органистом Александром Новомеловым (6+). Завершится фестиваль 18 апреля выступлением органного дуэта из Нидерландов (6+). Совместную программу представят два талантливых музыканта - Сюзанна Веерман и Вим Дус.
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