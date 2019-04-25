На сборном пункте Пензенской области проводили первых призывников

На областном сборном пункте провели инструктаж для новобранцев. Первые команды призывников от Пензенской области отправлены к месту армейской службы. Ребята будут служить по призыву в воинских частях, дислоцированных в Махачкале, Ростовской и Брянской областях.

Каждому новобранцу - памятка призывника. Перед отправкой в войска молодых людей обследовали специалисты военно-врачебных комиссий. Всех переодели в форму и обеспечили первым необходимым. Впереди - сотни километров дороги. 17 человек отправятся служить в Брянскую область.

«144-я мотострелковая дивизия. Новобранцы будут служить в городе Почеп Брянской области. Что сказать, ребята хорошие. В Пензенской области сотрудники военкомата очень доброжелательны и знают свою работу», - отметил командир отдельного батальона материально-технического обеспечения 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Александр Сехин.

«Это большой шаг. Буду учиться всему, чему не учат здесь. Я повар, скорее всего, пойду на кухню. Еду в Брянскую область», - рассказал призывник из Камешкирского района Даниэль Кондратьев.

Призывная компания продлится до 15 июля. Вооруженные силы страны пополнят почти 1200 пензенцев. Всех их коснутся поправки к федеральному закону, которые были приняты в феврале 2019 года: теперь встать на воинский учет молодой человек может в любом военкомате, даже не по месту постоянной или временной регистрации.

«Достаточно прийти. Призывник может жить в Пензе, а обучаться в Москве, там и может встать на воинский учет в двухнедельный срок», - пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пензенской области Василий Ложкин.

Призывникам пожелали легкой дороги, интересной службы, а также заботливых и в то же время требовательных командиров. Официально солдатами пензенцы стали, как только пересекли линию КПП сборного пункта в составе команды в воинскую часть.