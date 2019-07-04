На сайте правительства можно будет узнать о загруженности бассейнов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 июля 2019, 13:02Спорт
На сайте правительства Пензенской области запускают новый сервис. В режиме онлайн можно будет посмотреть количество посетителей того или иного бассейна.
Информацию о загруженности можно посмотреть здесь.
Посетителям сайта доступна информация о количестве человек, занимающихся в данный момент в бассейне, а также расписание сеансов. Кроме того, сервис сможет сделать прогноз о загруженности в определенное время, сообщает пресс-центр облправительства.
Пока оценить нововведение смогут те, кто хочет поплавать в бассейне дворца спорта «Буртасы».
Ранее был запущен раздел, с помощью которого можно узнать о расположении камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 июля 2019, 18:07В Пензе умер молодой актер Кирилл Сахович
04 июля 2019, 17:59Ведущий радио «Экспресс» получил по голове во время эфира. ВИДЕО
04 июля 2019, 17:37В Городищенском районе произошла вторая серьезная авария за день
04 июля 2019, 17:06Губернатор призвал жителей сообщить о проблемах с водой
04 июля 2019, 16:36Продукты размазало по асфальту. Под Пензой фура попала в ДТП
04 июля 2019, 16:04В Пензе адвокат взял у заключенного деньги за мнимую свободу
04 июля 2019, 15:34Пензенцы сообщили о серьезной аварии на трассе. ФОТО
04 июля 2019, 15:04В Пензе пройдет конференция Союза женщин России