На сайте «ЕР» появился раздел для online-обращения в комиссию по этике

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24 апреля 2019, 17:39Общество
На официальном сайте партии «Единая Россия» появился специальный раздел «Оnline-обращение», при помощи которого каждый желающий может обратиться в комиссию партии по этике, также на странице будут публиковаться отчеты о работе комиссии. Об этом сообщил Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.
«Новый формат приема заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике. Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение», - рассказал Евгений Ревенко.
Также парламентарий отметил, что приоритетом комиссии партии по этике было и остается оперативное и качественное рассмотрение каждого поступившего заявления.
«Для нас важно разобраться в каждом отдельном случае, ведь главное в работе комиссии – это объективность. Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег оговору и клевете», - подытожил он.
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