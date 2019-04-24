На сайте «ЕР» появился раздел для online-обращения в комиссию по этике

На официальном сайте партии «Единая Россия» появился специальный раздел «Оnline-обращение», при помощи которого каждый желающий может обратиться в комиссию партии по этике, также на странице будут публиковаться отчеты о работе комиссии. Об этом сообщил Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Новый формат приема заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике. Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение», - рассказал Евгений Ревенко.

Также парламентарий отметил, что приоритетом комиссии партии по этике было и остается оперативное и качественное рассмотрение каждого поступившего заявления.

«Для нас важно разобраться в каждом отдельном случае, ведь главное в работе комиссии – это объективность. Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег оговору и клевете», - подытожил он.