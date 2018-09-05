На сайт пензенского правительства интегрировали веб-сервис по расположению камер

На сайте пензенского правительства появился раздел «Расположение камер фотовидеофиксации». Он позволяет в режиме онлайн поверять, на каких участках дорог размещены камеры, фиксирующие нарушение ПДД.

Информация обновляется в интерактивном режиме. Показаны как стационарные камеры, так и передвижные.

«Устройства измеряют нарушения, связанные с превышением скорости. Часть камер дополнительно фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешеходов, а также выезд за стоп-линию», - отмечают в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».