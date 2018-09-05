На сайт пензенского правительства интегрировали веб-сервис по расположению камер

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05 сентября 2018, 14:36Общество
На сайте пензенского правительства появился раздел «Расположение камер фотовидеофиксации». Он позволяет в режиме онлайн поверять, на каких участках дорог размещены камеры, фиксирующие нарушение ПДД.
Информация обновляется в интерактивном режиме. Показаны как стационарные камеры, так и передвижные.
«Устройства измеряют нарушения, связанные с превышением скорости. Часть камер дополнительно фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешеходов, а также выезд за стоп-линию», - отмечают в пресс-центре облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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