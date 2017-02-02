На Сабантуе в Елюзани планируют провести соревнования по корэш

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02 февраля 2017, 16:33Общество
В региональном минспорте обсудили подготовку ко VIII Всероссийскому сельскому Сабантую, который состоится в селе Средняя Елюзань Пензенской области.
Участники совещания в рамках встречи обсудили оганизацию спортивных мероприятий в рамках праздника. В частности, соревнований по корэш, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Члены рабочей группы обсудили формирование спортивной сборной команды Пензенской области по корэш, судейских бригад по обслуживанию соревнований, подготовку места проведения соревнований, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области», - сообщили в пресс-центре областного правительства.
Мероприятие намерены провести 15 июля.
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