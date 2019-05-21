На рынках Пензы проверяют качество овощей, фруктов и ягод

На пензенских рынках начался сезон овощей, фруктов и ягод. К нам их завозят из южных регионов России и ближнего зарубежья. За безопасностью продовольствия в ежедневном режиме следят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. В стационарных торговых точках они отбирают образцы для проведения анализа.

Доказательство свежести и безопасности в том числе - внешний вид. Образцы всего, что массово завозят, например, на пензенскую оптовую базу в микрорайоне Север, ежедневно проверяют специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Отдельные овощи и фрукты забирают рано утром, за несколько часов проводят анализы, и как можно быстрее доставляют заключения назад. Правда, покупатели зачастую не могут увидеть эти документы. Бумаги хранятся в администрации рынка. И на взгляд работников лаборатории, это большой минус. Впрочем, стоит учитывать и другие аспекты торговли, например, откуда привезены овощи или фрукты.

У индивидуальных предпринимателей, которые привозят ягоды, овощи и фрукты со своих дачных участков, на руках, как правило, даже санитарные книжки. Главный риск при такой торговле - продажа с земли.

«Оптовая торговля допускает установку ящиков на поддон, только не на асфальт», - сказала начальник отдела потребительского рынка администрации Пензы Надежда Миляева.

Этой весной пока что стабильно хорошие анализы. Сотрудникам Центра гигиены и эпидемиологии не удалось зафиксировать продукта, показатели которого не соответствовали бы нормам. Обычно нарушителей ловят с середины июня. Исследователям в их практике попадались некачественная морковь, помидоры. Но есть в этом не совсем аппетитном списке и явные лидеры.

«Чаще всего это, конечно, бахчевые культуры, причем ранние арбузы и дыни, которые, например, реализуются в июне или начале июля. К августу результаты анализов становятся лучше», - рассказала заведующая отделением обеспечения надзора по гигиене питания Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Валентина Котова.

В случаях, когда лабораторный анализ показывает, что овощ, фрукт или ягода некачественные, к торговле на рынке, где брали пробу, не допускают продавца. Правда, в этом случае по закону никто не имеет права изъять у него товар. Продолжить продавать заведомо некачественную продукцию в другом месте или пожертвовать прибылью - этот выбор остается на совести продавца.