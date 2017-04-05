На ряде улиц в Пензе планируют установить модульные котельные

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05 апреля 2017, 12:01Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в рамках которого сообщил, что в этом году на ряде улиц установят модульные котельные.
«В этом году мы планируем за счет инвестора установить модульные котельные для теплоснабжения больницы №4 на улице Светлая, больницы №1 на улице Гагарина, больницы №6 в Арбекове, на улице К.Цеткин вместо 145 ЦТП, на улице Володарского для теплоснабжения здания администрации города и других. В настоящее время определяются земельные участки, на которых разместятся модульные котельные», - сообщил он.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, также участники совещания обсудили вопрос благоустройства, о том как заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин.
По его словам, есть плюсы в регулярном проведении «санитарных пятниц» на территориях предприятиях и учреждениях города, в которых принимают участие трудовые коллективы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Город убирается, это видно, но жители подсказывают нам, где еще требуется навести порядок. Нужно прислушиваться к предложениям жителей и оперативно реагировать», - подчеркнул Виктор Кувайцев.
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