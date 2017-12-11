На российских дорогах появятся новые знаки

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12 декабря 2017, 10:37Общество
В России появятся несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на принятый национальный стандарт (ПНСТ).
Среди новых знаков - «Запрет въезда на перекресток в случае затора». Его будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет, пишут «Известия».
Кроме того, в новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее установят там, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Знаки «Диагональный пешеходный переход» обозначат перекрестки, на которых разрешается переходить дорогу наискосок.
Также появятся многие другие знаки.
ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Информация, накопленная по результатам применения ПНСТ, позволит разработать в дальнейшем национальный стандарт России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Новые знаки уже устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова в качестве эксперимента.
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